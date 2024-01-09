Beyoğlu'nda tramvay kazası: 1 yaralı

Karaköy'de T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nı kullanan Recep T. idaresindeki kamyonete tramvay çarptı. Kazada, sürücü kamyonette sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı sürücü Recep T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu kamyonet kaza yerinden kaldırılırken tramvayda yoldan çekildi.

Kaza nedeniyle Kabataş yönünde tramvay seferleri bir süre gerçekleştirilemedi.

Metro İstanbul'un kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında kara yolu aracı kazası nedeniyle geçici bir süre için seferlerin Karaköy-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı, araçların kaldırılmasının ardından seferlerin normale döndüğü ifade edildi.