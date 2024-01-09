Yaşama ümidi olmayan Iraklı bebek Türkiye'de şifa buldu

Süleymaniye'de yaşayan Yunus ailesinin bebeği Zennu, 39. haftada fark edilen kalp rahatsızlığı sonucu gerçekleştirilen sezaryen ile dünyaya geldi.

Hastanede aileye, bebeğin kalbinin sol tarafının gelişmediği ve akciğerini besleyen ana damarın olmadığı bildirildi.

Bebekleri için yüzde 20 yaşama şansı olduğunu söylenen aile, bir yakınlarının aracılığıyla Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile iletişime geçti.

Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından bebeğin alınması için Konya'dan çocuk hastalıkları uzmanı ile donanımlı ambulans gönderildi.

Yaklaşık 7 saatte Süleymaniye'den Habur Sınır Kapısı'na getirilen Zennu bebek, 17 saatlik yolculuğun ardından Konya'ya ulaştırıldı.

Hastanenin Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Mahmut Gökdemir, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman Dr. Mehmet Çelik ve ekibi tarafından ameliyata alınan Zennu bebeğe, yapay damar yerleştirildi.

"Yaşamıyla ilgili ümidimiz yoktu"

Anne Meryem Yunus, ikinci hamileliğinde her şeyin normal ilerlediğini ancak gebeliğin 39. haftasında bebeğin kalp rahatsızlığı nedeniyle acil sezaryene alındıklarını anlattı.

Doktorların bebeğin durumunun kötü olduğunu ve yaşama şansının hiç olmadığının söylediğini dile getiren Yunus, şunları kaydetti:

"Irak'ta bu ameliyatın yapılamayacağını öğrendik. Çocuk mücadele verirken bile herkes 'Umut yok.' diyordu. Biz de umudumuzu kaybetmeye başlamıştık. Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştık, bize tedavinin yapılabileceğini söylediler. Irak-Türkiye sınırına kadar ambulansla geldik. Eşim, büyük oğlum ve ben Silopi'de kaldık. Çocuktan o gece ayrı kalmak çok zordu. Çok şükür ameliyat oldu, şimdi iyi. Yaşamıyla ilgili ümidimiz yoktu. Çok şükür bebeğimiz yaşıyor, kucağımızda."

Hastanenin uluslararası hasta departmanı sorumlusu Dr. Ömer Ali Kerküklü, Zennu bebeğin yaklaşık 1500 kilometrelik zorlu bir yolculuk yaparak hastaneye geldiğini belirtti.

Bu bebeklerin bir odadan başka bir odaya götürülmelerinin dahi çok riskli olduğunu anlatan Kerküklü, şöyle devam etti:

"Havadan bile etkileniyorlar. Ameliyatın Irak'ta yapılamayacağı anlaşılınca aile bize ulaştı. Çocuğun pasaportu, vizesi tamamlandıktan sonra hazırlıklarımızı yaptık. Uzman çocuk doktorunun da bulunduğu ambulansı Habur Sınır Kapısı'na gönderdik. Ambulans ekibi, aile ile Şırnak'ın Silopi ilçesinde buluşup hastayı devraldı. Yaklaşık 17 saatlik yolculuğun ardından hastanemize ulaştılar. Çocuk için toplamda 24 saatlik bir yolculuk gerçekleşti. Zennu bebeğin ameliyatı ve tedavisi 11 gün sürdü. Şu an bebeğimizin durumu iyi. Memleketine yolcu edeceğiz."

Doktor Öğretim Üyesi Mahmut Gökdemir, çocuğun tedavisine Kerkük'te başlandığını dile getirerek, "Hasta bize ulaştığında 22 günlük ve 2 kilo 800 gramdı. Hastanın kalbinin sol odacıkları gelişmemişti ve akciğer damarı yoktu, akciğer yatağı da yeterince gelişmemişti. Ciddi ve önemli bir kalp sorunuyla karşı karşıyaydı. Acil kalp ameliyatı olması gerekiyordu" dedi.

Zennu bebeğe önce anjiyo yaptıklarını dile getiren Gökdemir, "Ertesi gün, önemli bir açık kalp ameliyatı yapıldı. Ameliyattan sonraki yoğun bakım ve servis takibini çocuk kardiyoloji ekibi yaptı. Bebeğin genel durumu oldukça iyi. Beklediğimiz sonucu hızlı ve doğru bir şekilde elde ettik" diye konuştu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman Dr. Mehmet Çelik de Zennu bebeğin akciğerini besleyecek yapay bir damar yerleştirdiklerini dile getirdi.