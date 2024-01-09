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Türkiye
AA 09.01.2024 12:01

Antalya'da 2023'te turist rekoru kırıldı

Antalya'ya 2023 yılında hava yoluyla 16 milyon 84 bin 737 turist geldi. Bu rakamın tüm zamanların rekoru olduğu vurgulandı.

Antalya'da 2023'te turist rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın gözde turizm merkezlerinden Antalya, geçen yıl turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı.

2023'te dış hatlardan 15 milyon 689 bin 258 turistin geldiği Antalya'ya, farklı havalimanlarından transferlerle de 395 bin 479 yolcu ulaştı. Böylece Antalya'ya, 2023'te hava yoluyla 16 milyon 84 bin 737 turist geldi.

Ülkeler özelinde bakıldığında, Antalya'ya en fazla turistin geldiği ülke Rusya oldu. Rusya'yı Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Çekya, İsrail ve Ukrayna takip etti.

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Antalya Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm
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