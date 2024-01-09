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Türkiye
AA 09.01.2024 13:51

Tekirdağ ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Soğuk ve yağışlı hava Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına aldı. Tekirdağ ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.

Tekirdağ ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra bazı ilçelerde de bugün ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."

Çanakkale'de eğitime kar engeli

Kar yağışı Çanakkaleyi de etkisi altına aldı.

Çanakkale'de de olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonrası taşımalı eğitim öğrencileri için okulların tatil edildiği duyuruldu.

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