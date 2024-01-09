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Türkiye
TRT Haber 09.01.2024 14:14

Çanakkale Boğazı gemi geçişine kapatıldı

Çanakkale Boğazı olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı gemi geçişine kapatıldı

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Bazı ilçelerde kar yağışı başladı

Çanakkale'nin Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kar başladı.

İlin bazı bölgelerinde sabah başlayan sulu kar, havanın iyice soğumasıyla yerini kara bıraktı. Bu nedenle Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu'da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için öğleden sonra eğitim öğretime ara verildi.

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