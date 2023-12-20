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Türkiye
İHA 20.12.2023 02:47

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Bursa’da polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, hassas terazi ve aparatlar ele geçirilirken, bir araçta da 106 gram metamfetamin yakalandı. Her iki olayda gözaltına alınan toplam 4 zanlı gözaltına alındı.

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
[Fotograf: İHA]

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.K. ile E.Ç.  isimli şahısların ikametlerinde savcılık kararı ile arama yaptı. Yapılan aramada satışa hazır halde 25 çıkı uyuşturucu madde, hassas terazi ve aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen H.K. ve E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Aracı Anayol Göl Kavşağında durduran ekipler savcılığın talimatı ile araçta arama yaptı.

Yapılan aramada araçta 106 gram metamfetamin ve uyuşturucu içmede kullanılan aparatlar ele geçirdi. Araçta bulunan E.G.  ile T.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesine sevk edildi.

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