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Türkiye
İHA 20.12.2023 02:45

Kadıköy'de yapılan huzur denetiminde aranması olan 1 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Yapılan denetimde durdurulan araçlar aranırken sürücü ve yolculara GBT yapıldı. Denetim sırasında aranması olan bir kişi de gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kadıköy'de yapılan huzur denetiminde aranması olan 1 kişi gözaltına alındı
[Fotograf: İHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekât ekipleri katıldı. Kadıköy'de denetim noktasında durdurulan araçlar didik didik arandı.

Kadıköy'de yapılan huzur denetiminde aranması olan 1 kişi gözaltına alındı

Araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimde 'Uzi` isimli narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı.

Aranması bulunan şahıs yakalandı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kadıköy'de yaptığı huzur denetiminde durdurduğu bir motosiklet sürücüsüne yapılan GBT sonucunda şahsın yakalanması olduğu ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine yakalanma kararı bulunan ve bundan habersiz olan şahıs tutuklanarak karakola götürüldü. 

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