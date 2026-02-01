Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
TRT Haber, AA 01.02.2026 12:36

Burdur'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Burdur'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
[Fotograf: İHA]

Antalya-Isparta kara yolu Kazak Tüneli yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağlasun-Antalya-Isparta kara yolunun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde iki otomobilin karıştığı sıkışmalı trafik kazası sonucu 7 kişinin hayatının kaybettiği belirtildi.

Burdur'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Açıklamada, "Yaralı 5 vatandaşımız ise çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kaza sonrası bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmış, arama-kurtarma, sağlık ve trafik ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmüştür. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir. Yol kontrollü bir şekilde trafiğe açılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı:

"Burdur’da meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

ETİKETLER
Antalya Isparta Trafik Kazası Burdur
