Antalya'daki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Tekirdağ-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Kazada 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı:

"Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."