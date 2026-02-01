Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
TRT Haber 01.02.2026 12:30

Antalya'daki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

Antalya'daki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
[Fotograf: DHA]

Tekirdağ-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Kazada 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Antalya'da otobüs devrildi: 9 ölü, 21 yaralı
Antalya'da otobüs devrildi: 9 ölü, 21 yaralı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı:

"Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Antalya Son Dakika Trafik Kazası Yılmaz Tunç
