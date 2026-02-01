Antalya'daki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Tekirdağ-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
Kazada 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı:
"Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.
Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.
Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."