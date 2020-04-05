Burdur'un Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Uzunsinir mevkiinde, Orman İşletme Şefliği tarafından kesim yapılan alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri alevlere müdahale ediyor. Şiddetli rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Yangınında yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü. Yangının yeni dikilen fidanlığa ve diğer ormanlık alanlara sıçramaması için büyük çaba sarf ediliyor.