Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay ile Osmaniye'yi bağlayan ara yol ulaşıma kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Hatay'ın Erzin ilçesinde de bazı tedbirler alındı. Kenti Osmaniye'ye bağlayan ara yol toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.
Hatay'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kente giriş ve çıkışları engellemek amacıyla Osmaniye'ye bağlanan ara yol toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ı Osmaniye'ye bağlayan ara yol toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ilçe sınırında oluşturduğu uygulama noktasında sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü, geçişin kapatıldığını duyurdu.
Etiketler: Osmaniye koronavirüs hataySon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 17:00
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