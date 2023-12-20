Burdur’da hayvan hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Burdur’un Altınyayla ilçesinde 18 Aralık günü 2’si küçükbaş 11’i büyükbaş olmak üzere 13 hayvanın çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan inceleme sonucundan hayvanları çalanların R.Ö. ve S.E. isimli şahıslar olduğu tespit edilirken yapılan operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

19 Aralık günü jandarma karakolundaki işlemlerin ardından Gölhisar Adliyesi’nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.