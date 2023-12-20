Açık 0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 20.12.2023 03:19

Burdur’da hayvan hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Burdur’un Altınyayla ilçesinde 13 hayvan çaldığı tespit edilen ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur’da hayvan hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: İHA]

Burdur’un Altınyayla ilçesinde 18 Aralık günü 2’si küçükbaş 11’i büyükbaş olmak üzere 13 hayvanın çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan inceleme sonucundan hayvanları çalanların R.Ö. ve S.E. isimli şahıslar olduğu tespit edilirken yapılan operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

19 Aralık günü jandarma karakolundaki işlemlerin ardından Gölhisar Adliyesi’nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 

ETİKETLER
Burdur
Sıradaki Haber
İstanbul'da trafikte drift yapan sürücüye ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:35
Bursa'da silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
03:25
ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına giremeyeceğine hükmetti
03:23
Tüketici Mahkemesi Başvuru sınırı yüzde 58,46 oranında artırıldı
02:52
İstanbul'da trafikte drift yapan sürücüye ceza
02:49
Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi
02:47
Kadıköy'de yapılan huzur denetiminde aranması olan 1 kişi gözaltına alındı
Üniversite öğrencileri "Şerife Bacılar"ın mücadelesini kitre bebeklerle sergiledi
Üniversite öğrencileri "Şerife Bacılar"ın mücadelesini kitre bebeklerle sergiledi
FOTO FOKUS
Hamile öğretmene şiddet uygulayan veli tutuklandı
Hamile öğretmene şiddet uygulayan veli tutuklandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ