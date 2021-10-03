Burdur'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Burdur'un Bucak ilçesinde, 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 10.15'te ve 11,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD, geçmiş olsun mesajı paylaşarak, deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını açıkladı.
Deprem 1914 depreminin yıl dönümünde meydana geldi
Öte yandan deprem, 1914 yılında meydana gelen 7 şiddetindeki büyük depremin yıl dönümünde meydana geldi.
Depremde 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 17 bin bina tamamen yıkılmıştı. Denizli, Bolvadin ve Antalya’da çok sayıda köyde hasar meydana gelmişti.
#TARİHTEBUGÜN— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 3, 2021
03.10.1914’de Burdur’da meydana gelen Ms 7.0 büyüklüğünde ki depremde 4000’den fazla kişi hayatını kaybetmiş,17.000 bina tamamen yıkılmış, Denizli, Bolvadin ve Antalya’da çok sayıda köyde hasar meydana gelmiştir.#deprem de hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/guSri1JNzN
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