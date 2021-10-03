İstanbul'da, jandarma ekipleri, uzun süredir takip ettikleri şüphelilerin, Beylikdüzü ve Avcılar'daki 3 farklı adreste bulunan depo ile işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, yüksek teknoloji havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullanarak uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta bir seraya dönüştürülen depo ve işyerlerinde arama yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Aramalarda, 150 santimetre boyunda 720 kök mariuhana bitkisi, hasadı ve kurutma işlemi yapılmış satışa hazır halde 128 kilogram mariuhana, çok miktarda saksı ile toprak, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler, uyuşturucu maddenin gelişmesini sağlayan çok miktarda sıvı ile gübre ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ş.K. ve F.E. ile yabancı uyruklu A.A., G.J. ve A.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.