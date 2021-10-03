İstanbul Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi Akasya Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katındaki dairede bulunan mutfak tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

[Fotoğraf: AA]

Patlamada, dış duvarları yıkılan dairenin moloz parçaları çevreye saçıldı.

Patlamada yaralanan daire sakini kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ile itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Patlamanın meydana geldiği evde büyük çapta hasar oluştu.

Arka binadaki dairenin camlarında hasar oluştu

Öte yandan patlamanın yaşandığı evin arkasında yer alan dört katlı binanın birinci katındaki dairenin camlarında da hafif hasar meydana geldi.

Kaymakam İnan, incelemelerde bulundu

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, patlamanın meydana geldiği binaya gelerek incelemelerde bulundu.

İnan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüp patlaması, bir kişi hafif yaralı. O da olayın şokuna girmiş. Eldeki bilgiler bunlar" dedi.

Patlamanın meydana geldiği evde, olay yeri ekiplerinin incelemeleri devam ederken, dairenin bulunduğu apartmana giriş çıkışlar geçici olarak kapatıldı.