Bulgaristan'la bağlantılı olan şebekeyle ilgili Narkotik Daire Başkanlığına bilgi verildi. Ardından Bulgar güvenlik güçleriyle iletişime geçildi. Türk polisi ve Bulgar güvenlik güçleri ortak çalışma başlattı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosya kapsamında, Bulgaristan polisi ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Silivri, Küçükçekmece, Avcılar ve Fatih'te 2'si Bulgaristan uyruklu toplam 10 şüpheli yakalandı.

Silivri'de bulunan çiftlik evine düzenlenen baskında, adresin uyuşturucu ve uyarıcı hap sentez merkezi olarak kullanıldığı anlaşıldı. Yapılan aramalarda, 30 kilo 158 gram katı ve sıvı halde kimyasal uyuşturucu ve uyarıcı madde, 50 gram marijuana ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü ile serbest kaldı.