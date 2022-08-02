Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 14:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da patlama meydana gelen fabrikanın sahibi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dün meydana gelen patlamada ağır yaralanan 76 yaşındaki fabrika sahibi Ömer Asım Eralp, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde matbaa mürekkepleri üretimi yapan bir fabrikada, dün saat 13.00 sıralarında patlama oldu.
Ürün testi sırasında yaşanan patlamada fabrika sahibi Ömer Asım Eralp, üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet ile operatör Veli Gümüş yaralandı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan fabrika sahibi Ömer Asım Eralp, hayatını kaybetti.
Diğer yaralılar Mustafa Remzi Emanet ile Veli Gümüş'ün Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.
Patlamaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Etiketler: Tekirdağ
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