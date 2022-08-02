İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, orman yangınlarının önlenmesine yönelik 1 Haziran-31 Temmuz arasında icra edilen faaliyetlerde Çine, Didim, Efeler, İncirliova, Karacasu, Kuşadası, Söke ve Yenipazar ilçelerinde ormana giriş yasağına uymadığı belirlenen kişilere ceza kesildi.

Yapılan denetimlerde ormanlık alana giren, mangal ateşi, kuru ot, anız ve çöp yakan toplam 163 kişiye 94 bin 703 lira idari para cezası uygulandı.

Yangınlara karşı bölgede jandarma ekiplerinin karadan yaptığı denetimlere insansız hava araçlarıyla havadan da destek verildiği aktarıldı.