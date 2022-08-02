Siirt'in Meydandere Köyü sakinleri, 2 haftadır gece duyduklarını iddia ettikleri patlama benzeri sesler nedeniyle tedirgin. Köylülerin iddiasına göre, seslere sarsıntılar da eşlik ediyor.

Köy sakinleri, ilk defa böyle bir şeyle karşılatıklarını söyleyerek, ''Ondan önceki gece de tekrar aynı gece 2 ve 12 civarı gene aynı o ses geldi yani biz de şaşırıyoruz neden kaynaklanıyor. Sanki yerin altında dinamit patlıyor" dedi.

Gece uyuyamadığını vurgulayan köy sakinleri, seslerin haftada 2-3 kere geldiğini söyledi.

Bölgede inceleme yapıldı

Köylüler, son günlerde seslerin kesildiğini belirtiyor; ancak korku sürüyor.

İddialar sonrası, AFAD ekipleri bölgede gece ve gündüz inceleme yaptı.

Ancak şimdiye kadar sıradışı bir bulguya rastlanmadı.