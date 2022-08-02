Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 13:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yer altından ses geliyor iddiası: AFAD inceleme yaptı
[Fotograf: İHA]
Siirt'in Meydandere Köyü'nde yaşayanlar 2 haftadır tedirgin. İddiaya göre geceleri yer altından sesler geliyor, zaman zaman da sarsıntı oluyor. AFAD ekipleri, bölgede inceleme yaptı ancak sıradışı bir bulguya rastlamadı. Meydandere Köyü'ne giden TRT Haber ekibi köylülerle konuştu.
Siirt'in Meydandere Köyü sakinleri, 2 haftadır gece duyduklarını iddia ettikleri patlama benzeri sesler nedeniyle tedirgin. Köylülerin iddiasına göre, seslere sarsıntılar da eşlik ediyor.
Köy sakinleri, ilk defa böyle bir şeyle karşılatıklarını söyleyerek, ''Ondan önceki gece de tekrar aynı gece 2 ve 12 civarı gene aynı o ses geldi yani biz de şaşırıyoruz neden kaynaklanıyor. Sanki yerin altında dinamit patlıyor" dedi.
Gece uyuyamadığını vurgulayan köy sakinleri, seslerin haftada 2-3 kere geldiğini söyledi.
Bölgede inceleme yapıldı
Köylüler, son günlerde seslerin kesildiğini belirtiyor; ancak korku sürüyor.
İddialar sonrası, AFAD ekipleri bölgede gece ve gündüz inceleme yaptı.
Ancak şimdiye kadar sıradışı bir bulguya rastlanmadı.
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