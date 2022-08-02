Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı
[Fotograf: TRT Haber]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da Terörle Mücadele ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kentin 5 ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, yabancı uyruklu 15 kişiyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.
Etiketler: DEAŞ İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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