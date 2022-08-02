Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 400 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Denizli'de 400 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, plakası belirtilmeyen kamyoneti merkez Pamukkale ilçesinde durdurdu.
Araçtaki aramalarda 400 bin makaron bulundu.
Gözaltına alınan D.A., ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Öte yandan Çivril ilçesinde bir araçta 3 bin 842 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: Denizli Makaron Sigara Tütün Kaçakçılık
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