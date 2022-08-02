Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 15:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Didim'de zabıta müdürüne silahlı saldırı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Didim ilçesinde zabıta müdürü, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası saldırgan kaçtı. Ayağından yaralanan zabıta müdürü tedavi altına alındı.
Silahlı saldırı Aydın'ın Didim ilçesinde oldu. Evinden çıkan Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, çocuğunu arabaya bindirip yürümeye başladı.
Peşinden giden saldırgan, Hacıfettahoğlu'na yaklaşarak silahını ateşledi. Zabıta müdürünü iki ayağından yaraladı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası saldırgan kaçtı, zabıta müdürü de hastaneye kaldırıldı. Saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı.
Etiketler: Aydın Bireysel Silahlanma
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