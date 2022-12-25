Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren yurdun kuzey, iç ve doğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Sağanağın özellikle Marmara Bölgesi'nde şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Ege'de ise kar etkili olacak.

6 kent sarı kodla uyarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu'nun kuzeyi ile Kastamonu'nun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Ankara'da kar görülecek

3 büyük ilin hava durumu ise şöyle olacak:

Bugün İstanbul'da sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı 13 derece civarında seyredecek.

Ankara'da ise hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 3 derece olacak.

İzmir'de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Yağışlı hava yarın yurdu terk edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde 2 gün boyunca etkili olacak sis ve pusa karşı da dikkatli olunması konusunda uyardı.

Yağışlı sistem yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.