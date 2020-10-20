Haber Giriş: Kaynak: AA
BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO, olumsuz hava şartları sebebiyle iptal olan seferleri internet sitesinden duyurdu.
İşte o seferler:
Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
Saat 09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Saat 09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
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