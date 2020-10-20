Haber Giriş: Kaynak: AA
Amasya'da 4 bin 50 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da 4 bin 50 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uygur köyünde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 bin 50 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği buldu.
Ekiplerce 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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