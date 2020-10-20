TEM Otoyolu Ankara yönünde seyreden otomobil, Ümraniye Köprülü Kavşağı'nda önce aynı yönde seyreden ticari taksiyle çarpıştı, ardından yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.

Çelik bariyerlerin saplandığı otomobilin yolcu koltuğunda bulunan kadın araçta sıkıştı.

Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve henüz kimliği belirlenemeyen kadını sıkıştığı yerden çıkararak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.