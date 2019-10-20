Buca ve Bornova'da 24 saatlik su kesintisi20 Ekim 2019 Pazar 09:19 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 09:22
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca'nın bir bölümü ile Bornova'nın Gökdere Mahallesi'nde 24 saat süreyle su kesintisi yapılacağını açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gördes-Kavaklıdere-Buca boru hattının yapımı Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlandı.
Söz konusu hattın Adatepe Pompa İstasyonu'na bağlanması çalışmaları kapsamında bölgenin su dağıtımını güçlendirmek amacıyla tesiste iyileştirmele yapılacak.
Çalışmalar nedeniyle 22 Ekim Salı günü saat 09.00'dan 23 Ekim Çarşamba günü saat 09.00'a kadar Buca ilçesinin bir bölümüyle Bornova Gökdere Mahallesi'nde 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.
Buca'da kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:
"Yenigün, Kozağaç, Çamlıkule, Atatürk, Adatepe, Yıldız, Kuruçeşme, Yıldızlar, Yeşilbağlar, Kaynaklar Merkez, Yaylacık, Zafer, Gaziler, 29 Ekim mahalleleri ile Buca OSB, Buca Koop, DEÜ Tınaztepe Kampüsü, Sebze Hali ve Balık Hali."
Kaynak: AA