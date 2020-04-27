Bu hafta hava nasıl olacak?
Yeni haftada Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Yağışlar doğu bölgelerinde aralıklarla etkili olmaya devam edecek. Batı bölgelerinde ise havanın açmasıyla sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek.
Nisan ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde sıcaklıklar da giderek yükseliyor.
İstanbul'da yeni haftada yağmur beklenmiyor.
Hafta boyunca megakentteki sıcaklık 20 ila 22 derece olacak.
Ankara hafta boyu güneşli olacak
Ankara ise haftaya 21 derece sıcaklıkla başlayacak.
Hafta boyunca da hava güneşli olacak, sıcaklık da 20 ile 23 derece arasında değişecek.
Sadece cuma günü yağmur geçişi bekleniyor.
İzmir'de sıcaklık 27 dereceye kadar çıkacak
İzmir'de bugün sıcaklığı 22 derece olacak. Hafta boyunca sıcaklık giderek artacak.
Cuma günü İzmir'de sıcaklığın 27 derece olması bekleniyor.
Mayıs ayına yağmurla girilecek
Mayıs ayının ilk günlerinden itibaren ise Türkiye yağışlı sistemin etkisine girecek. İlk hafta yurt genelinde yağışlar görülecek.
Ramazan ayının ikinci yarısında, yağış ve sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
İlkbahar mevsimine özgü gökgürültülü sağanağın yurtta yer yer etkili olabileceği öngörülüyor.
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