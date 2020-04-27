Nisan ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde sıcaklıklar da giderek yükseliyor.

İstanbul'da yeni haftada yağmur beklenmiyor.

Hafta boyunca megakentteki sıcaklık 20 ila 22 derece olacak.

Ankara hafta boyu güneşli olacak

Ankara ise haftaya 21 derece sıcaklıkla başlayacak.

Hafta boyunca da hava güneşli olacak, sıcaklık da 20 ile 23 derece arasında değişecek.

Sadece cuma günü yağmur geçişi bekleniyor.

İzmir'de sıcaklık 27 dereceye kadar çıkacak

İzmir'de bugün sıcaklığı 22 derece olacak. Hafta boyunca sıcaklık giderek artacak.

Cuma günü İzmir'de sıcaklığın 27 derece olması bekleniyor.

Mayıs ayına yağmurla girilecek

Mayıs ayının ilk günlerinden itibaren ise Türkiye yağışlı sistemin etkisine girecek. İlk hafta yurt genelinde yağışlar görülecek.

Ramazan ayının ikinci yarısında, yağış ve sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

İlkbahar mevsimine özgü gökgürültülü sağanağın yurtta yer yer etkili olabileceği öngörülüyor.