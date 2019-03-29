Yer İstanbul'un Pendik, Çamçeşme Mahallesi...

Gönüllü çalışan bir genç AK Parti'nin seçim broşürlerini dağıtıyor. Ancak broşürü verdiği bir kadının alaycı tavrına maruz kalıyor.

Sözlü sataşmayı yapan kişi İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş...

Hedefindeki kişi ise 19 yaşındaki Yusuf Özoğul.

Genci alaycı bir üslupla sözlü taciz eden Koraş, o anları da cep telefonuna kaydetti, ardından da sosyal medya hesabından yayınladı.

İyi Partili Mine Koraş'ın broşür dağıtan bir genci sözlü tacizi ve aşağılama çabası sosyal medyada büyük tepki çekti.

Tüm sözlü taciz ve aşağılamaya rağmen soğukkanlılığını koruyan 19 yaşındaki Yusuf Özoğul'un tavrı ise büyük takdir topladı..

"Biz gönül işimize devam ettik"

Yusuf Özoğul yaptığı açıklamada, "Şu an her şey ortada ki aşağılanan kendi partileri ve kendisidir. Eyvallah dedim. Ondan sonra Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlara tevazu ile samimiyetle gayretle sloganlarımızla biz gönül işimize devam ettik" dedi.

Yaşanan gelişmeleri memleketi Bayburt'ta ananesinin cenazesinde öğrenen Yusuf, Cumhurbaşkanlığı'ndan davet aldı.

"Tek dileğim buydu"

Özoğul tek dileğinin bu olduğunu belirterek, "İstanbul'a doğru yola çıkacağım Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile buluşma fırsatı buldum" dedi.

İyi Partili Koraş'a tepkiler sosyal medyadan çığ gibi yağdı.

Koraş, paylaşımına yorum yapan birisine "Bu çocuk uyuşturucu bağımlısı olsa, bu zihniyetin eline düşmesinden çok daha iyi" cevabı vererek bir skandala daha imza attı.

Kaynak: TRT Haber