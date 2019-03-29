Türkiye
Seçim günü 553 bin personel görev yapacak
29 Mart 2019 Cuma 17:05 - Son Güncelleme 29 Mart 2019 Cuma 17:14
İçişleri Bakanı Soylu, seçim günü 553 bin personelin görevi başında olacağını söyledi. 6 bin 745 zırhlı araç, 126 hava aracı, 294 deniz aracı da seçim güvenliğinde kullanılacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim sonuçlarını bahane ederek girişilmek istenen herhangi bir taşkınlığa, asayişi bozucu hukuk dışı hiçbir eyleme müsaade edilmeyeceğini söyledi.
Soylu, "Coğrafi şartlar itibarıyla güvenlik noktasında eksiklik yaşanmaması için 11 ilde 6 bin 449 ilave personel görevlendirildi." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.