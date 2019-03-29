Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp konteynerleri Hakkari'de 36 köye verildi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, katı atık tesisi ile kenti vahşi depolamadan kurtaracaklarını söyledi.

Köylerin çöplerini doğaya, Zap suyuna karışmadan toplayacaklarını belirten Vali Akbıyık, hedeflerinin tüm kentin çöplerinin sağlıklı bir şekilde toplanmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından 386 çöp konteyneri köy muhtarlarına teslim edildi.

Kaynak: AA