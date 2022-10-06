Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotograf: DHA]
Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler iptal edildi.
Kabatepe-Gökçeada hattında da Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 11.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 seferleri yapılamayacak.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.
Etiketler: Fırtına
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