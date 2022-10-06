Tarihi kale, kilise ve köprülerin bulunduğu kentte, kültür varlıklarının korunup gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı bahçesinde bulunan Ruslara ait 1898 yapımı sahra topu da kentteki müzeye bağışlandı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın talimatı ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan'ın koordinesinde 2 parçaya ayrılan top, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak müzenin önüne getirildi.

Müze personeli ve yaklaşık 15 askerin desteğinde araçtan indirilip parçaları birleştirilen top, sergilenmek üzere bahçedeki yerine konuldu.

Koruma altına alınan, yaklaşık 6 kilometre menzile sahip topun, 1. Dünya Savaşı yıllarında kaldığı belirtildi.