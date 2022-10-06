Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
Bursa'da düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ö., E.Ö. ve S.I.'nın tütün kaçakçılığı yaptığını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Şüphelilere ait depo ve araçlarda yapılan aramalarda 68 bin 300 adet basılmış sigara ve 1 milyon 750 bin adet makaron ele geçirildi.
Etiketler: Bursa Tütün Kaçakçılık
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