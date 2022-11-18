Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozcaada ve Gökçeada feribot hattında yarın sefer yapılamayacak
Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi.
Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan Geyikli'ye 09.00'da, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 10.00'da sefer yapılacak.
Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler gerçekleştirilemeyecek.
Diğer güzergahlarda ulaşım normal devam edecek.
Etiketler: Çanakkale Deniz Otobüsü
Son Haberler
- 17:11
- 17:17
- 17:13
- 16:54
- 17:22
Sıradaki Haber
Yozgat’ta apartmanda çıkan yangında 26 kişi dumandan etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz