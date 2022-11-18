Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da bir evde yangın çıktı: 3 çocuk yaralandı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde yangın çıktı, 3 çocuk yaralandı.
Hamidiye Mahallesi 402 Sokak'ta yer alan Onur B. ve eşi Melahat B.'ye ait evde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Evden çıkan anne Melahat B., mahsur kalan çocukları Mücahit (1), Kerem Onur (3) ve Süreyya B.'nin (5) kurtarılması için komşularından yardım istedi.
Çocuklar eve gelen komşu Alper G. tarafından kurtarıldı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan çocuklar, Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
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