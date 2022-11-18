Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun 2 gündür etkili olduğunu söyledi.

Balıkçıların havanın sakinleşmesini beklediğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Bir iki gün daha lodosun etkili olması bekleniyor. Lodos etkisini kaybettikten sonra balıkçılar yeniden denize açılacak. İnşallah yine balıkçılar için bereketli avcılık olur" dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da lodostan dolayı 2 gündür zorunlu paydos ettiklerini dile getirdi.

Tehlike yaşamamak için rüzgarın dinmesini beklediklerini anlatan Oğuz, "Ağları yırtık olanlar tamir yapıyor, bazı arkadaşlar mantarlarını değiştiriyor. Denizde hava normale dönünce 'vira bismillah' diyeceğiz. Bu aralar çinekop, istavrit oluyor. Bunların yanında yine olursa palamut avcılığı olabilir" diye konuştu.