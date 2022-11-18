Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Meteoroloji, Antalya'nın doğusunda gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu kesimlerindeki Aksu, Serik, Manavgat ilçelerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışların, yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Antalya Hava Durumu Yağış Sağanak
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