Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da kaçakçılık operasyonları: 56 gözaltı
[AA (arşiv)]
Samsun'da, son 2 haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 56 zanlının gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-17 kasım tarihleri arasında kaçakçılık ve uyuşturucu olaylarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda Amisos dönemine ait olduğu değerlendirilen 237 sikke ile 5 bin 826 gram kubar esrar, 3 bin 480 gram skunk, 224 gram metamfetamin, 32 sentetik uyuşturucu ecza hapı, 29 bin 54 litre akaryakıt, 5 bin 660 gram kaçak tütün, 10 tabanca, 2 av tüfeği, 4 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Bu olaylara ilişkin 56 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Samsun Kaçakçılık
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