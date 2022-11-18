Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-17 kasım tarihleri arasında kaçakçılık ve uyuşturucu olaylarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda Amisos dönemine ait olduğu değerlendirilen 237 sikke ile 5 bin 826 gram kubar esrar, 3 bin 480 gram skunk, 224 gram metamfetamin, 32 sentetik uyuşturucu ecza hapı, 29 bin 54 litre akaryakıt, 5 bin 660 gram kaçak tütün, 10 tabanca, 2 av tüfeği, 4 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Bu olaylara ilişkin 56 kişi gözaltına alındı.