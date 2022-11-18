Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da 9 milyon 660 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Aksaray'da gümrük kaçağı 9 milyon 660 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda seyreden tırı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 9 milyon 660 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, sürücü M.B. gözaltına alındı.
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