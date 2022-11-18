İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda seyreden tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 9 milyon 660 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, sürücü M.B. gözaltına alındı.