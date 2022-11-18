Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde, bitişik üç binadan oluşan bir tekstil deposunda dün akşam saatlerinde, elyaf ve geri dönüşüm tekstil atıklarının tutuşmasıyla çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin 12 saatlik çalışmasıyla alevler depodaki kapalı alanda kontrol altına alınarak yangının çevreye sıçrama riski önlendi.

Yangını söndürmek için gece boyunca çalışan ekipler, deponun içindeki alevleri tamamen söndürmeye çalışıyor.

Söndürme ve soğutma çalışmasının depodaki malzemenin yanıcı özelliği nedeniyle bir süre daha devam edeceği belirtildi.