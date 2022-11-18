Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkçı Adası açıklarında karaya oturan dökme yük gemisi kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Sudan'dan İstanbul'a seyir halindeyken Balıkçı Adası açıklarında karaya oturan "CHARLES" isimli dökme yük gemisi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "CHARLES" isimli 186 metre uzunluğunda boş vaziyetteki dökme yük gemisi, Sudan'dan İstanbul'a seyir halindeyken Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu.
Durumun bildirilmesi üzerine KURTARMA-7 ve NAZIM TUR römorkörü ile KIYEM-3 botu, kılavuz kaptan ve balık adam ekibi gemiye yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan, KURTARMA-7 ve NAZIM TUR römorkörü ile KIYEM-3 botu refakatinde Kartal Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Son Haberler
- 11:19
- 11:09
- 11:09
- 11:00
- 11:01
Sıradaki Haber
BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz