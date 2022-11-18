Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "CHARLES" isimli 186 metre uzunluğunda boş vaziyetteki dökme yük gemisi, Sudan'dan İstanbul'a seyir halindeyken Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu.

Durumun bildirilmesi üzerine KURTARMA-7 ve NAZIM TUR römorkörü ile KIYEM-3 botu, kılavuz kaptan ve balık adam ekibi gemiye yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan, KURTARMA-7 ve NAZIM TUR römorkörü ile KIYEM-3 botu refakatinde Kartal Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.