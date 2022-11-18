Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 08:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Ula ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04.09'da yaşanan sarsıntı, 8,24 kilometre derinde kaydedildi.
Saat 07.26 sıralarında ise bu kez Muğla sallandı.
AFAD, Ula'daki depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Muğla'nın Ula ilçesinde ve diğer ilçelerde hissedilirken herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Deprem Muğla Son Dakika
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