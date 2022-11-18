Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04.09'da yaşanan sarsıntı, 8,24 kilometre derinde kaydedildi.

Saat 07.26 sıralarında ise bu kez Muğla sallandı.

AFAD, Ula'daki depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Muğla'nın Ula ilçesinde ve diğer ilçelerde hissedilirken herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.