Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avcılar'da bir inşaatın temeli kazılırken yol çöktü
[Fotograf: AA]
Avcılar'da bir inşaatının temel kazısı sırasında bitişikte yer alan kaldırım ve yolda çökme oluştu.
Merkez Mahallesi Fatih Sokak'ta temel kazı çalışmaları yürütülen bir inşaatın yola bakan kısmındaki beton perde duvar çöktü.
Duvarın çökme sebebiyle yol kenarındaki kaldırım ve asfalt yolun da bir bölümü çöktü.
Olay yüzünden Avcılar Belediyesi ekipleri yolu araç trafiğine kapattı.
İş makinelerince çöken alandaki hafriyatın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul
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