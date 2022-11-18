Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
[AA (Arşiv)]
İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenifoça Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Öte yandan Seferihisar'ın Ulamış Mahallesi'nde merada çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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