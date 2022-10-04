İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan 8 şüpheliden Mehmet A.'nın da aralarında bulunduğu 5'i, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi.

Diğer 3 şüpheliden 2'sine yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakolda her hafta imza atma, bir şüpheliye ise "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Mali Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon yapmıştı

Borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı. Firari 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.