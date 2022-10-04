Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta seyir halindeki araç alev aldı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Beşiktaş'ta Sarıyer yönünde seyreden otomobil aniden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken, trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangın, araçta büyük çapta hasara yol açtı. Yanan araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Araç yangını dolayısıyla Zincirlikuyu-Balmumcu bölgesine kadar trafik yoğunluğu meydana geldi.
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