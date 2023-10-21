Parçalı Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.10.2023 15:52

Borçla hayvancılığa başlayan kadın yetiştirici koyun sayısını 30'dan 300'e çıkardı

Malatya'da borç parayla aldığı 30 koyunla hayvancılığa başlayan 54 yaşındaki Zahide Gültekin, hayvan sayısını 300'e çıkararak hem sevdiği işi yapıyor hem de geçimini sağlıyor.

Borçla hayvancılığa başlayan kadın yetiştirici koyun sayısını 30'dan 300'e çıkardı
[Fotograf: AA]

Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde yaşayan Gültekin, küçük yaşlarda başladığı hayvancılıkla uğraşısını evlendikten sonra da sürdürdü.

Borçlanarak 30 koyun alan Gültekin, eşini de ikna ederek hayvancılığı gelir kapısına dönüştürdü.

15 yıl içinde hayvan sayısını 300'e çıkaran Gültekin, bunları 500'e yükseltmeyi hedefliyor.

Borçla hayvancılığa başlayan kadın yetiştirici koyun sayısını 30'dan 300'e çıkardı

Zahide Gültekin, hayvanları çok sevdiğini, evlendikten sonra da bu sevgisini mesleğe dönüştürdüğünü anlattı.

"Hayvancılığı severek yapıyorum"

Gültekin, şöyle konuştu:

"Evlendikten sonra eşimi hayvancılık için ikna ettim. Eşim hayvancılık bilmiyordu, ısrar ettim. Bugün 300 koyunum var. Koyunları, kuzuları çoğaltarak hem borcumu ödedim hem de hayvanlarımın sayısı arttı. Hayvanlarımı daha da çoğaltmayı, 500'e çıkarmayı istiyorum. Kadın olarak hayvancılığı severek yapıyorum, devam etmek istiyorum."

Borçla hayvancılığa başlayan kadın yetiştirici koyun sayısını 30'dan 300'e çıkardı

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da hayvan yetiştiricilerinin zor şartlarda üretim yaptıklarını belirtti.

Gültekin'in örnek bir yetiştirici olduğunu anlatan Akın, şunları söyledi:

"Yetiştiricilerin altyapı, hayvanların ıslahı, hayvan ve insan ihtiyaçları ile ilgili iyileştirme yapılırsa küçükbaş hayvancılık daha iyi noktalara gelir. Bakanlığa ve yerel yöneticilere, verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Eksiklerin giderilmesi için buraları gelip görelim ve çalışmalara destek verelim."

ETİKETLER
Malatya Hayvancılık
Sıradaki Haber
Yalova’da suç örgütüne yönelik operasyon: 3 tutuklu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:32
Kuyumcunun bir anlık dalgınlığı 100 bin liraya mal oldu
16:19
Bodrum’da 2 baraj kurudu, bazı mahallelerde vatandaşlar 10 gündür susuz
16:10
Kelebekler Vadisi'nde kayalıklara düşen paraşüt pilotu hayatını kaybetti
15:53
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
15:52
Yalova’da suç örgütüne yönelik operasyon: 3 tutuklu
15:37
İsrail Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar başlattı
Abant'ta sonbahar renkleri hakim oldu
Abant'ta sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ