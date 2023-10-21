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Türkiye
İHA 21.10.2023 14:24

Erzincan’da kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

Erzincan’da piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan 37 parça halinde toplam daralı ağırlığı 161 kilo 364 gram gelen uyuşturucu maddelerden skunk ele geçirildi.

Erzincan’da kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Ekim 2023 tarihinde yapılan çalışmalarda birbirleri ile irtibatlı olan araçlar tespit edildi.

Tespit edilen araçlardan şoförlüğünü Y.E.T.'nin yaptığı 25 plakalı araçta alınan karara istinaden Akyazı Uygulama Noktasında yapılan aramada; aracın bagaj kısmında, piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan ve 37 parça halinde toplam daralı ağırlığı 161 kilo 364 gram gelen uyuşturucu maddelerden skunk maddesi ele geçirildi.

Şoförlüğünü F.T'nin yaptığı 35 plakalı araç ise Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Yakalanan uyuşturucu maddenin organizatörü olarak tespit edilen B.T.V. kullanmış olduğu 35 plakalı araç ile birlikte Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aynı araçta bulunan S.A. ile birlikte yakalandı.

25 plakalı araca uyuşturucu madde naklini, Erzurum ilinden gerçekleştiren şahısların; E.B. ve M.O. olduğu tespit edilerek E.B. isimli şahıs Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüyle yapılan müşterek çalışmada yakalandı. M.O. isimli şahsın yakalama çalışmaları devam etmekte.

Yakalanan 5 şüpheli şahısla ilgili tahkikat adli makamlarca yürütülmekte.

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