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Türkiye
AA 21.10.2023 13:30

Hatay'da 500 konteynerli "Kore-Türkiye Dostluk Kenti"nin açılışı yapıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde Güney Kore'nin desteğiyle depremzedeler için inşa edilen 500 konteynerli "Kore-Türkiye Dostluk Kenti"nin açılışı gerçekleştirildi.

Hatay'da 500 konteynerli "Kore-Türkiye Dostluk Kenti"nin açılışı yapıldı

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, açılışa, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kalkınma İşbirliği Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Lee Kyu-ho ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Lee, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin, Türkiye'nin zor zamanlarda Güney Kore'ye yaptığı yardımın karşılığını ödemenin bir yolu olarak 6 Şubat depremzedelerinin yaşayacağı Kore-Türkiye Dostluk Kenti’nin kurulmasını desteklediğini ve bu insanların bir an önce normal hayatlarına dönmesini umduğunu söyledi.

Hatay'da 500 konteynerli "Kore-Türkiye Dostluk Kenti"nin açılışı yapıldı

Dağ, Kore-Türkiye Dostluk Kenti için destek veren Güney Kore hükümeti ve Kore halkına teşekkür ederek, depremzedelerin yaraları tamamen iyileştirilemese de Kore-Türkiye Dostluk Kenti’nde normal hayatlarına dönebileceklerini ve umut dolu bir gelecek yaratabileceklerini belirtti.

Kore-Türkiye Dostluk Kenti’nin açılış töreninin ardından Büyükelçi Lee, Antakya'daki Sevsen-Nevzat Şahin Ortaokulu'nu ziyaret ederek, ülkesinin Türkiye'ye yaptığı insani yardımlar projesinin uygulandığı ortaokulun tadilat ve yenileme çalışmaların tamamlama törenine katıldı.

Lee, burada okul yetkilileri ve velilerle yenilenen kütüphaneyi, bilgisayar, müzik ve sanat odasını gezdi.

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